Названа стоимость лечения Заворотнюк от рака

Официальной информации о том, чем больна (и больна ли вообще) Анастасия Заворотнюк, нет. Предполагается, что актриса страдает от опухоли головного мозга. Якобы она проходила лечение за границей, но затем вернулась в Россию.
Как писал телеграм-канал Mash, Заворотнюк находилась на реабилитации в Европейском медицинском центре на Рублевке. В этой клинике есть серьезный институт онкологии с серьезным же прейскурантом.
Первичный прием онколога здесь стоит 17536 рублей. Консультация перед лекарственным лечением злокачественных опухолей и врачебное сопровождение – 14226. Прием врача-гематолога перед химиотерапией – 14226. Прием онколога-радиолога – 17536 рублей. Визуализационно направленная терапия опухолей головы и шеи – 15364. Лечение с использованием 100 миллиграммов особого препарата – 174339. Список можно продолжать долго. Суммарно стоимость процедур, очевидно, превышает один миллион рублей.
Говорят, после курса в институте онкологии Анастасия Заворотнюк продолжила лечебные мероприятия в стационаре другого медучреждения. Туда, по слухам, она попала бесплатно – друзья договорились о том, чтобы оформить все по страховке ОМС.
Добавим, что цены на операции при опухолях головного мозга в Москве доходят до 592 650 рублей. Лечение рака, начиная с обследования, в Израиле стоит от одного миллиона рублей, в Германии – от двух. А операции на головном мозге обходятся в несколько десятков миллионов рублей.
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