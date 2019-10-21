Названа стоимость лечения Заворотнюк от рака

Рак – болезнь жестокая, коварная, никого не щадящая. Ни громкое имя, ни связи, ни деньги не помогут его побороть, если ситуация запущенная. У Анастасии Заворотнюк, говорят, все не так плохо, поэтому и астрономических сумм на лечение не требуется.

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