"Пока не рассосутся следы от липосакции": развенчаны слухи о раке у Заворотнюк

Вся страна гадает: действительно ли любимая "прекрасная няня" борется за жизнь, сражаясь с тяжелым онкологическим заболеванием. Ввиду долгого отсутствия достоверной информации многие решили, что стали свидетелями затянувшегося сериала "Крот-2", где многое выдумано на потребу публике, как в случае с отравлением продюсера Бари Алибасова.

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