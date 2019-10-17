"Пока не рассосутся следы от липосакции": развенчаны слухи о раке у Заворотнюк

Близкие Анастасии Заворотнюк опровергли данные, которые преподносились прессой как достоверные факты: "Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!".
После этих слов народ заподозрил неладное. "Наверное, родные ждут, пока не рассосутся следы от липосакции", "Возможно, у Заворотнюк неудачная пластика, вот и прячут ее, как Гурченко в свое время, у которой глаза после подтяжки не закрывались", "Похоже на разыгранное ради рейтингов шоу", "Странно, что нигде не появились снимки ее больной, хотя ту же располневшую Фриске показывали", – пытались люди развенчать слухи о страшной болезни у Заворотнюк.
Конечно, такими вещами не шутят. И на раке вряд ли уместно пиариться. Но про то, что у Анастасии Заворотнюк якобы опухоль мозга, стали писать нечистоплотные журналисты, основываясь на сообщениях расплодившихся анонимных телеграм-каналов. Якобы сорока на хвосте принесла. Официальных же сообщений никогда не было.
В любом случае общественность ждет развязки – благополучной или драматичной. А пока тема актуальна, все каналы продолжают снимать ток-шоу и обсуждать состояние актрисы.
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