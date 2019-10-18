Последняя надежда: Заворотнюк от рака решили спасать водой и землей с могилы Началовой

В надежде исцелиться и продлить земные дни люди готовы на многое. Они тратят огромные деньги, обращаются к знахарям и целителем, ездят по монастырям к чудотворным иконам. Сегодня состоится всероссийский молебен о здравии Анастасии Заворотнюк. Между тем люди советуют родным актрисы испробовать все средства.

"Очень много писали о том, что на могиле певицы Юли Началовой на Троекуровском кладбище происходят чудеса, – сообщила на посвященной Анастасии Заворотнюк странице поклонница. – Якобы заряженная там вода помогает победить многие болезни, крем снимает воспаления, а земля творит чудеса. Говорили о нескольких случаях исцеления таким образом от красной волчанки, сепсиса и даже диабета".

"Люди приходят на могилу Юли с молитвой, с надеждой, с просьбой о помощи, – отметила она. – И пусть певица не была святой при жизни, дела это не меняет. Я знаю, что Началова смогла победить рак. Врачам певицы удалось выявить лимфому на ранних стадиях и быстро подавить страшный недуг. Очень хочется верить, что ставшая ангелом Юля поможет теперь справиться с коварной болезнью и Насте, о которой молится вся страна".

Воспользуются ли родные Анастасии Заворотнюк этим оригинальным, но сомнительным методом, неизвестно. Напомним, что они категорически опровергают данные, которые преподносились прессой как достоверные факты: "Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!"