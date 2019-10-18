Мозг отмирает: онколог сообщил о необратимых процессах у Заворотнюк

"Глиобластома головного мозга – это злокачественный и наиболее агрессивный вид опухоли, – уверяет врач. – Даже при ранней диагностике и хорошем лечении она приводит к летальному исходу, люди редко живут дольше пяти лет с таким диагнозом. Вернее, не живут, а существуют и страдают".
"Опухоль может находиться в любом отделе головного мозга, но чаще всего встречается в лобной и височной зоне, – продолжил ликбез врач. – По консистенции новообразование бывает мягким или твердым, а по размеру – от пары миллиметров в диаметре до объема самого полушария, при этом ткани вокруг опухоли всегда подвергаются некрозу, т.е. отмирают".
"Появление глиобластомы обычно сопровождается гипертонией, поскольку достигая больших размеров, опухоль сдавливает и смещает другие отделы мозга, – рассказал медик. – По этой же причине частым спутником заболевания является гидроцефалия (заболевание, возникающее из-за избытка объема спинномозговой жидкости – Прим. ред.)".
"Среди других проявлений болезни – отеки, кровоизлияния, психические отклонения, галлюцинации, иногда паралич", – заключил онколог.
Напомним, родные актрисы опровергают тиражируемую прессой информацию о якобы тяжелом состоянии звезды: "Она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние сопора, потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки!".
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