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Странному поведению Димы Билана нашли объяснение

Дима Билан. Фото: www.globallookpress.com
Странному поведению музыканта на концерте в Самаре, из-за которого он оскандалился на всю страну, нашли объяснение. Астропсихолог, тренер счастья ИринаФалькао рассказала, склонен ли Дима Билан к выпивке и наркотикам.
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По словам, исполнитель по натуре отшельник и одиночка. Она считает, что ему комфортнее находиться дома у телевизора, чем в шумной компании друзей. "А наркотики и алкоголь чаще всего употребляют на шумных вечеринках, чтобы сбросить напряжение", – поделилась с "Дни.ру".

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Дима Билан

Дима Билан певец, актер

С другой стороны, считает Дима Билана, этот год для певца – переломный. "Происходит переосмысление жизненных ценностей, начинается кризис среднего возраста. И в этот период многие люди действительно срываются, деградируют. Могут обостряться хронические заболевания, появляться депрессия и мысли о бессмысленности существования. И за этой маской вечно улыбчивого артиста может скрываться огромная душевная боль и пустота..., – заявила астропсихолог.

По мнению Ирины Фалькао, судьба Димы Билана – наслаждаться славой, блистать на сцене и зарабатывать большие деньги. "Но приносит ли это ему счастье? И не пытается ли он компенсировать его отсутствие с помощью стимуляторов?", – задалась она вопросами. "Певец предрасположен к увлечению тайными учениями, эзотерикой, духовными практиками. Ему интересен невидимый мир, о чем, например, говорит красная нить у него на запястье, которую носят в качестве оберега", – отметила эксперт.

Астропсихилог полагает, что у Димы Билана очень сильная интуиция, дар внутреннего видения, который нужно развивать. А необычные способности певца могут сделать его настоящим духовным гуру, человеком, которому будут поклоняться миллионы. Но для этого ему просто нужно начать выходить к людям и общаться по душам. 

"Главное, чего стоит опасаться Дмитрию – оказаться в некоем экзистенциальном тупике, не следует допускать грусти, разочарования в людях, потери смысла жизни. А именно это порой толкает известных людей, у которых, казалось бы, есть все, к попыткам расширить границы дозволенного и употреблению допингов", – отметила Ирина Фалькао. По ее словам, в его натальной карте есть несколько указаний на возможность оказаться в плохой, полукриминальной компании, что может привести к проблемам с законом.

Также у Димы Билана есть риск возникновения кризисных ситуаций, когда будут возникать всплески злобы, агрессии, желания послать все к черту. "Может казаться, что человек буквально "меняет кожу", перерождается, и атмосфера вокруг накаляется до предела. Прежняя стабильная жизнь больше не радует. В этот период нужно контролировать своих внутренних демонов особенно тщательно, а еще быть предельно осторожным во время вождения автомобиля и вообще не рисковать здоровьем. Составить список действий, которые помогут Диме оградить себя от пагубных привычек", – посоветовала эксперт.

Подводя итог сказанному, Ирина Фалькао отметила, что певцу нужно наладить личную жизнь и обзавестись семьей. Она рекомендует Диме Билану заниматься активными видами спорта, которые помогают выработке адреналина. Неплохо артисту и создать собственный бизнес, не связанный с пением. Кроме того, исполнителю посоветовали вести дневник собственных мыслей, который в последствие может стать книгой; делиться своими духовными знаниями с поклонниками и заниматься благотворительностью.

Автор: 2 октября 2019, 21:53
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