Билан упал в грязь лицом после позора в Самаре

Перед выступлением в Самаре Дима Билан посетил местный инклюзивный центр. Артист подарил детям площадку для игр, послушал их выступление, пообщался с руководством.
Мероприятие шло по плану вплоть до того, как Билан произнес необычную фразу. "Yes, mein liebe Führer" – ответил он смесью английского и немецкого на реплику руководителя инклюзивного центра.
Цитата тут же разлетелась по всем российским СМИ. Некоторые посчитали, что Билан снова упал в грязь лицом, отпустив абсолютно неуместную реплику с упоминанием звания вождя Третьего Рейха. Более того, конфуз даже попал на видео, передает телеканал "360".
Выступление же Билана в Самаре прошло без сюрпризов. Артист обратился к местным жителям со сцены. По словам исполнителя, та пьяная выходка стала для него колоссальным уроком.
"Я говорю вам огромное спасибо за то, что в моей жизни это случилось, и случилось единственный, но все-таки ярчайший раз, когда жизнь тебя чему-то учит", – заявил певец.
Напомним, что скандальный концерт Димы Билана прошел в Самаре в День города 8 сентября. Артист вышел на сцену в неадекватном состоянии.
Позже Билан извинился за странное поведение. Он объяснил, что выпил немного коньяка перед концертом.
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