"Хочет все исправить": Рудковская замолвила слово за оскандалившегося Билана

После громкого скандала с выступлением Димы Билана в Самаре певец пообещал поклонникам бесплатный концерт. Он должен состояться сегодня, 29 сентября. Продюсер Билана Яна Рудковская решила поддержать своего подопечного и опубликовала посвященный ему пост в Instagram.
Яна написала, что Дима очень волнуется перед выступлением и готовится принести извинения зрителям публично. Этот концерт для него особенно важен и станет одним из лучших в его карьере, полагает Рудковская.
При этом она просит всех фанатов поддержать Диму, поскольку ему в этой ситуации непросто. "Каждый человек в этом мире совершает ошибки, но не каждый человек может их признать, а еще меньше людей могут их потом исправить!", – отмечает продюсер.
По ее словам, сегодняшний концерт очень ответственный, и она знает, как Дима к нему готовился – какую сцену построил, какой подобрал свет и звук.
Популярные темы форума
Уход за свекровью- инвалидом.
Имя для мальчика с окончанием -слав
Самая некрасивая женщина в мире
Хочу отдать ребенка в детдом
Ей 45 мне 20
Не " выметать ссор из избы "
Русская и африканец
Ксения Собчак наш будущий президент?
Люблю шашлыки.
Самый сексуальный мужской голос?