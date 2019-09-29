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Шоу-бизнес

"Хочет все исправить": Рудковская замолвила слово за оскандалившегося Билана

Яна Рудковская. Фото: GlobalLookPress
Продюсер Яна Рудковская в своем Instagram решила поддержать своего протеже Диму Билана, который сегодня дает в Самаре бесплатный концерт. По словам Рудковской все люди ошибаются, так звезда призвала простить певцу пьяный выход на сцену.
прочитано 301 раз

После громкого скандала с выступлением Димы Билана в Самаре певец пообещал поклонникам бесплатный концерт. Он должен состояться сегодня, 29 сентября. Продюсер Билана Яна Рудковская решила поддержать своего подопечного и опубликовала посвященный ему пост в Instagram.

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 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Яна написала, что Дима очень волнуется перед выступлением и готовится принести извинения зрителям публично. Этот концерт для него особенно важен и станет одним из лучших в его карьере, полагает Рудковская.

При этом она просит всех фанатов поддержать Диму, поскольку ему в этой ситуации непросто. "Каждый человек в этом мире совершает ошибки, но не каждый человек может их признать, а еще меньше людей могут их потом исправить!",  – отмечает продюсер.

По ее словам, сегодняшний концерт очень ответственный, и она знает, как Дима к нему готовился – какую сцену построил, какой подобрал свет и звук.

Рудковская отметила, что преданные фанаты наверняка смогут простить Билана после этого грандиозного концерта, и призвала поклонников поддержать оскандалившуюся звезду. В комментариях отметились, видимо в знак солидарности, несколько знаменитостей – Иосиф Пригожин и Инна Маликова – сестра популярного артиста.


Напомним, на Дне города в Самаре Дима Билан вышел на сцену в неадекватном состоянии и был почти не в состоянии выступать. Впоследствии певец объяснил, что давно не употребляет алкоголь, но встретил за кулисами друзей и, не рассчитав, выпил с ними слишком много коньяка.
29 сентября 2019, 15:48
ФОТОРЕПОРТАЖ

Рудковская в экстремальном мини показала тощие ноги

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Сломанное-не починить! Хочется надеется, что зрители не придут на концерт тошнотворного Билана!
Гость
Ответить
Простим, но с условием- чтобы Яна на засоряла медиа своими фото и видео...
1

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