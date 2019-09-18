Билан подверг себя смертельной опасности

Звезда российской эстрады выехала 16 сентября вместе с единомышленниками на тушение торфяников, тлеющих на границе Московской и Рязанской областей. Команда прошла по маршруту, который необходимо было пролить, чтобы торф снова не воспламенился.
Как сообщает Life, певец поделился с поклонниками впечатлениями: "Это для меня был колоссальный опыт, быть может, не последний. Я вдохновлен этими людьми и их силой воли..." Билан выложил ролик с тушения пожара у себя на странице в социальной сети "Инстаграм".
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