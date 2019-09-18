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Билан подверг себя смертельной опасности

Дмитрий Билан. Фото: www.globallookpress.com
Известный певец Дмитрий Билан подверг свою жизнь опасности ради героической миссии. Знаменитость примкнула к добровольным пожарным расчетам.
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Звезда российской эстрады выехала 16 сентября вместе с единомышленниками на тушение торфяников, тлеющих на границе Московской и Рязанской областей. Команда прошла по маршруту, который необходимо было пролить, чтобы торф снова не воспламенился.

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Как сообщает Life, певец поделился с поклонниками впечатлениями: "Это для меня был колоссальный опыт, быть может, не последний. Я вдохновлен этими людьми и их силой воли..." Билан выложил ролик с тушения пожара у себя на странице в социальной сети "Инстаграм".

Автор: 18 сентября 2019, 09:26
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Полез тушить торфяник ради очередного пиара. Не смешно ли всё это?
1

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