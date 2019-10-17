Сестра Бузовой рассказала о нелегких заработках с юности ради красивой жизни

Зарабатывать Аня начала уже с 14 лет. Она призналась, что очень хотела соответствовать своему окружению. Дело в том, что в ее классе было много девочек из обеспеченных семей.
"Они всегда выглядели стильно, и мне казалось, что именно модные и дорогие атрибуты скрасят мою жизнь. Поэтому на каникулах устраивалась на работу: продавала сувениры, мороженое, разносила листовки, убирала офисы, делала домашние задания по алгебре одноклассникам", – цитирует Бузову-младшую "7Дней".
Сегодня Анна Бузова – успешная бизнес-леди, как и ее избранник, предприниматель Константин Штрыкин. "Мой муж – моя самая большая поддержка и опора. Абсолютно во всем", – поделилась девушка. Она добавила, что супруг – непубличный человек, и шоу-бизнес ему не интересен, чему она очень рада.
Сама Анна Бузова тоже не любит публичности. "Участие в телешоу — не совсем мое. Для меня это очень нервные мероприятия. И давать интервью мне не очень комфортно. Да, я не люблю лишнее внимание к моей персоне – мне всегда очень неловко в таких ситуациях. Теряюсь, не знаю, как реагировать", – призналась сестра Ольги Бузовой.
Другое дело – популярность в социальной сети. Когда ее просят сделать совместное селфи, записать видеопривет, Сторис – Анна Бузова не отказывает.
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