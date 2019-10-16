Анну Бузову вознесли до небес

Сестра популярной исполнительницы Ольги Бузовой, Анна опубликовала на своей странице в "Инстаграм" новый пост. Поклонники бурно отреагировали на фото.

На снимке Бузова-младшая позирует на краю гидромассажной ванны на фоне моря и гор. Она облачена лишь в черное мини-бикини. Купальник лишь подчеркивает и без того притягательные формы девушки.

"Morning❤️ пусть это утро будет добрым у всех 🤗🤗🤗 а за моей коронной фразой: всем доброе утро – в сторис (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – говорится в тексте публикации.

Фолловеры пришли в восторг от такого соблазнительного кадра. "Очень красивая фигура", "Ну просто идеал!", " Анна, какая же ты хорошенькая, смотрю на тебя всегда с улыбкой, ты как солнышко, поэтому доброе утро от тебя всегда кстати!", "Красивая, добрая, умная! Не люблю писать комментарии, но тут сам Бог велел!! Счастья Вам!" – не скрывали восхищения преданные фанаты.

"Шикарная девушка! Все идеально у вас", – призналась обожательница.

Кроме того, многие не забыли упомянуть и старшую сестру Анны, причем не в самом лестном ключе. "Хоть спокойно поотдыхаешь😀, а то у старшей Бузовой то фотографом, то оператором работала😀😀😆😆", "Анна, ты лучше! Чем твоя сестра, она тупая!!" – высказались злопыхатели.