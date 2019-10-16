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Шоу-бизнес

Анну Бузову вознесли до небес

Анна Бузова. Фото: instagram.com/annabuzova
Сестра популярной исполнительницы Ольги Бузовой, Анна опубликовала на своей странице в "Инстаграм" новый пост. Поклонники бурно отреагировали на фото.
прочитано 321 раз

На снимке Бузова-младшая позирует на краю гидромассажной ванны на фоне моря и гор. Она облачена лишь в черное мини-бикини. Купальник лишь подчеркивает и без того притягательные формы девушки. 

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Morning❤️ пусть это утро будет добрым у всех 🤗🤗🤗 а за моей коронной фразой: всем доброе утро – в сторис (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – говорится в тексте публикации.

Фолловеры пришли в восторг от такого соблазнительного кадра. "Очень красивая фигура", "Ну просто идеал!", " Анна, какая же ты хорошенькая, смотрю на тебя всегда с улыбкой, ты как солнышко, поэтому доброе утро от тебя всегда кстати!", "Красивая, добрая, умная! Не люблю писать комментарии, но тут сам Бог велел!! Счастья Вам!" – не скрывали восхищения преданные фанаты.

"Шикарная девушка! Все идеально у вас", – призналась обожательница.

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Публикация от Анна Бузова (@annabuzova)

Кроме того, многие не забыли упомянуть и старшую сестру Анны, причем не в самом лестном ключе. "Хоть спокойно поотдыхаешь😀, а то у старшей Бузовой то фотографом, то оператором работала😀😀😆😆", "Анна, ты лучше! Чем твоя сестра, она тупая!!" – высказались злопыхатели. 

16 октября 2019, 00:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова сбежала из страны с любимым мужчиной

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

все равнои
Ответить
НАКОНЕЦ ЗАКОДИРОВАЛИ БУЗОВУ ,ПРАВИЛЬНО!! Спивается Бузова ,но это не выход С головой у неё беда Пройдет время опять с Антоном пиар директором будут бухать,как было на "Жаре" ,когда так напились,что упали перед нормальной,трезвой публикой Им весело,а окружающим, тошно
все равнои
Ответить
Анна хорошо, что у вас ,нет комментариев Значит вы ,главное ни от кого не зависите,Если бы было, что то о Ольги, сейчас засыпали отрицательными комментариями, об этой тупой,уже её команда не может бороться с отзывами о дуры Бузовой
Гость
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Анна, не надо быть такой врушкой,как Бузова Последняя песня ЭТО ТОЧНО СПЕЛА Ни ОЛЬГА Как можно так врать ?? Кого надо посадить?? кто пел за бездарную,за деньги?????Выговаривать так слова не могла и не может, бездарная, Бузова Тварь сколько, будешь обманывать ??Везде буду писать про вранье
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