Анну Бузову вознесли до небес

На снимке Бузова-младшая позирует на краю гидромассажной ванны на фоне моря и гор. Она облачена лишь в черное мини-бикини. Купальник лишь подчеркивает и без того притягательные формы девушки.
"Morning❤️ пусть это утро будет добрым у всех 🤗🤗🤗 а за моей коронной фразой: всем доброе утро – в сторис (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – говорится в тексте публикации.
Фолловеры пришли в восторг от такого соблазнительного кадра. "Очень красивая фигура", "Ну просто идеал!", " Анна, какая же ты хорошенькая, смотрю на тебя всегда с улыбкой, ты как солнышко, поэтому доброе утро от тебя всегда кстати!", "Красивая, добрая, умная! Не люблю писать комментарии, но тут сам Бог велел!! Счастья Вам!" – не скрывали восхищения преданные фанаты.
"Шикарная девушка! Все идеально у вас", – призналась обожательница.
Кроме того, многие не забыли упомянуть и старшую сестру Анны, причем не в самом лестном ключе. "Хоть спокойно поотдыхаешь😀, а то у старшей Бузовой то фотографом, то оператором работала😀😀😆😆", "Анна, ты лучше! Чем твоя сестра, она тупая!!" – высказались злопыхатели.
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