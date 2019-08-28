Сестра начала подражать Бузовой после ссоры

Анна Бузова стала лицом новой рекламной кампании известного шампуня. "Я так долго этого ждала, так нервничала, так переживала, что вот, настал тот день, и я не могу подобрать слов, пишу, улыбаюсь, внутри так волнительно и тепло одновременно", – написала в микроблоге сестра Бузовой.
Пользователи Сети отметили, что она подражает Ольге Бузовой. Дело в том, что поющая ведущая не первый месяц является лицом рекламной кампании шампуня другого бренда. Фолловеры считают, что Анна намеренно идет по стопам старшей родственницы, сообщает "Экспресс газета".
Также поклонники написали, что она еще и скопировала прическу
Ольги. Анна сделала "конский" хвост, завив волосы волнами.
Напомним,
что сестра Бузовой поссорилась с певицей зимой этого года сразу после дня
рождения телезвезды. Ольга вывезла Анну и своих подруг в честь праздника во
Францию и оплатила поездку, а вот обратно летела уже отдельно от своих близких
бизнес-классом, пока остальные находились в экономе.
Как писали "Дни.ру", Ольга и Анна отписались друг от друга в социальных сетях, и с тех пор не общаются. Свою ссору сестры Бузовы не комментируют.
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