Названа причина ссоры Бузовой с сестрой

Ольга Бузова рассорилась с младшей сестрой. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев назвал причину.

Совсем недавно Ольга и Анна Бузовы были не разлей вода: отметились на телепроекте "Дом-2", открыли бизнес по продаже бижутерии. Вместе они праздновали знаменательные даты. Младшая сестра жалела звезду, переживавшую развод с футболистом Дмитрием Тарасовым.

И вдруг между близкими людьми пробежала черная кошка. Это случилось еще зимой, когда девушки отдыхали в Куршевеле. Обратно сестры летели разными рейсами, при этом старшая – в бизнес-классе, а младшая – в экономе.

Дальше – больше. Они якобы отписались друг от друга в соцсетях, а весной, когда Анна открывала собственный салон красоты, Ольга демонстративно улетела с матерью в Италию. Говорят, ссора разделила и родителей. Те, правда, давно в разводе, но после конфликта дочерей пришлось сделать непростой выбор. Теперь мать находится рядом с Ольгой, а отец – с Анной.

Ситуацию прокомментировал бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев. "Не ищите тайного смысла – его там просто нет!" – заявил он. "Перегуляли сестренки, с алкоголем перестарались, слово за слово... Классический случай... Я видел это видео, где Оля танцует на столе (по одной из версий, поющая ведущая обиделась на сестру, которая сняла ее в неприглядном виде и выложила ролик в соцсети. – Прим. ред.) – может, причина именно в нем", – предположил Рустам.

По его словам, Ольга и Анна Бузовы очень разные, что не способствует идиллии. "Аня – спокойная, скромная, вся в себе. Оля – звезда до мозга костей. Она частенько "борщит" и сама же страдает. Девчонки могли бы быстро помириться, но Оля упертая – первой извиняться не будет, ждет, что к ней придут и попросят прощения. А в последнее время она к близким не то что бы как к прислуге относится, но проскальзывают и надменность, и недовольство, и истеричность. Кому это понравится? – задал риторический вопрос Солнцев в беседе с сайтом "Комсомольская правда".