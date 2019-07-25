Названа причина ссоры Бузовой с сестрой

Совсем недавно Ольга и Анна Бузовы были не разлей вода: отметились на телепроекте "Дом-2", открыли бизнес по продаже бижутерии. Вместе они праздновали знаменательные даты. Младшая сестра жалела звезду, переживавшую развод с футболистом Дмитрием Тарасовым.
И вдруг между близкими людьми пробежала черная кошка. Это случилось еще зимой, когда девушки отдыхали в Куршевеле. Обратно сестры летели разными рейсами, при этом старшая – в бизнес-классе, а младшая – в экономе.
Дальше – больше. Они якобы отписались друг от друга в соцсетях, а весной, когда Анна открывала собственный салон красоты, Ольга демонстративно улетела с матерью в Италию. Говорят, ссора разделила и родителей. Те, правда, давно в разводе, но после конфликта дочерей пришлось сделать непростой выбор. Теперь мать находится рядом с Ольгой, а отец – с Анной.
Ситуацию прокомментировал бывший участник "Дома-2" Рустам Солнцев. "Не ищите тайного смысла – его там просто нет!" – заявил он. "Перегуляли сестренки, с алкоголем перестарались, слово за слово... Классический случай... Я видел это видео, где Оля танцует на столе (по одной из версий, поющая ведущая обиделась на сестру, которая сняла ее в неприглядном виде и выложила ролик в соцсети. – Прим. ред.) – может, причина именно в нем", – предположил Рустам.
По его словам, Ольга и Анна Бузовы очень разные, что не способствует идиллии. "Аня – спокойная, скромная, вся в себе. Оля – звезда до мозга костей. Она частенько "борщит" и сама же страдает. Девчонки могли бы быстро помириться, но Оля упертая – первой извиняться не будет, ждет, что к ней придут и попросят прощения. А в последнее время она к близким не то что бы как к прислуге относится, но проскальзывают и надменность, и недовольство, и истеричность. Кому это понравится? – задал риторический вопрос Солнцев в беседе с сайтом "Комсомольская правда".
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Сын мой все равно женился на старухе
Великая сила Любовь!
Я хороший будущий муж
Как найти правильного спутника жизни?
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Шлифану пилотку
Толстые ноги
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Как Пугачева так похудела?
Он меня не хочет
Ругаюсь с матерью всю жизнь,что делать ?
Хочу завести лысого кота
Моя подружка стала любовницей шефа.
Повышенное давление
Кому на Руси жить хорошо?
Что такое чистая любовь?
Почему изменяем своим супругам?..
Забрал подаренную машину
Совместимость Льва и Близнеца
Сестра со своим семейством хочет пожить у меня
Престижные мужчины или солидные
Не говорит что любит
Секс раз в день но мне мало
Установила пароль на телефоне
Спалила его измену
Мне 35 и у меня не было секса
Токсикоз
почему по радио и тв.,постоянно мусолят Украину?
Насилие в семье