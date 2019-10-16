Добрый тролль Рустам Солнцев

За годы на телепроекте "Дом-2" и после ухода с него Рустам Солнцев заработал себе репутацию одного из самых ярких участников шоу. Телеведущий запомнился зрителям не скандальными выходками или необдуманными поступками, а смелыми высказываниями в адрес коллег по цеху.

Специально для "Дни.ру" Рустам Солнцев запустил видеорубрику "Добрый тролль", в которой откровенно комментирует новости шоу-бизнеса и высказывается об известных личностях. Кому досталось на орехи от звезды в очередной раз – читайте в специальном сюжете.

