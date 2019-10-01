Помощник высказался о точной дате появления онкобольной Заворотнюк на публике

Пока знаменитость находится в клинике, ее помощник продолжает сулить ее общение с журналистами. Якобы, Анастасия Заворотнюк будет в состоянии рассказать о своем здоровье в телеэфире.
При этом Стас Христов отметил, что точной даты выхода программы с участием звезды сериала "Моя прекрасная няня", пока нет, сообщает "Царьград". Он добавил, что договоренности с одним из российских телеканалов о сенсационном интервью уже достигнуты. Первоначально оно должно было состояться в сентябре, но этого так и не произошло.
Представитель Анастасии Заворотнюк рассказал, что выступление актрисы все же будет анонсировано. "Я пока не знаю. У меня точной даты нет", – пояснил он, отказавшись комментировать слухи о состоянии здоровья знаменитости.
Напомним, что рак у Анастасии Заворотнюк, по слухам, обнаружили около года назад. Сначала она лечилась за границей. Артистку перевезли в Москву, поскольку иностранные врачи не смогли ей помочь.
Знаменитости провели две операции. По предварительным данным, ее состояние оценивается как тяжелое. Ранее стало известно о том, что звезда была госпитализирована в одну из больниц Москвы, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако 18 сентября появилась информация об улучшении состояния онкобольной Анастасии Заворотнюк, которая якобы вышла из комы.
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