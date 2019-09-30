Елена Малышева высказалась о болезни Анастасии Заворотнюк

По словам врача, пациентов с диагнозом "глиома" в России вносят в специальный реестр. К слову, у артистки обнаружили именно эту страшную болезнь.
Тем не менее, Елена отметила, что если выявить этот недуг на ранней стадии, то есть высокая вероятность выжить. Ведь развитие опухоли доктора сдерживают с помощью лучевой терапии.
Позже в студии появился приглашенный составитель того самого реестра больных глиомой - нейрохирург и профессор НИИ имени Бурденко Андрей Галанов. Он объяснил, что эти опухоли практически не подвластны хирургическому удалению. Это, в первую очередь, из-за того, что у них отсутствуют четких границы. Поэтому зачастую просто невозможно отличить саму опухоль от окружающих ее здоровых тканей, сообщает "Царьград".
"Это действительно всепроникающий рак", – с горечью отметила Малышева.
Также Галанов объяснил, что беременность или процедура ЭКО могут лишь ускорить рост уже имеющейся в организме онкологической болезни. Но эти факторы ни в коем случае не могут спровоцировать ее.
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