"Худший вид проституции": поп плюнул в умирающую от рака Заворотнюк

Как считают специалисты, стремительное развитие раковой опухоли в мозге у Анастасии Заворотнюк могла спровоцировать процедура ЭКО. Именно к ней в начале 2018 года прибегла актриса, чтобы в октябре стать матерью девочки Милы. Но православная церковь считает это страшным грехом.

"Процедура ЭКО неприемлема и противоречит канонам церкви, – уверен глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Дмитрий Смирнов. – Естественный путь размножения нарушать нельзя! Да, порой Господь лишает пару шансов стать мамой и папой. Но что мешает взять малыша из детского дома? Однако они выбирают обходной путь – ЭКО".

ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) – вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия. Ее суть заключается в том, что яйцеклетку извлекают из организма женщины и оплодотворяют "in vitro". Далее "в пробирке" происходит развитие эмбриона (2-5 дней) и перенос эмбриона в полость матки.

"Самое страшное – делают не один эмбрион, а несколько, – продолжает поп. – Затем ненужные просто убивают. Но ведь там уже зародилась жизнь! О какой духовности тут идет речь? Люди плюют на постулаты церкви, а затем решают крестить..."

В том, что Анастасия Заворотнюк оказалась на грани жизни и смерти, служитель церкви видит закономерный итог попытки стать на место Бога. "ЭКО дано, чтобы люди пришли к осознанию чего-то. Иногда даже через испытания болезнью", – заявил Смирнов.

Но еще большим грехом он считает суррогатное материнство. "Худший вид проституции! – цитирует главу патриаршей комиссии по вопросам семьи журнал StarHit. – Женщины отдают свое тело на девять месяцев. В Германии за подобные услуги сажают в тюрьму, а у нас одаривают финансами!"