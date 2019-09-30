Не сдержавшая обещание онкобольная Заворотнюк подвела россиян

30 сентября истекает срок, когда знаменитость, согласно обещанию ее концертного директора Стаса Христова, должна была предстать в эфире. Артистка собиралась лично рассказать о состоянии своего здоровья, чтобы развеять слухи и домыслы.
Поклонники с нетерпением ждали откровений звезды сериала "Моя прекрасная няня", надеясь, что жуткий диагноз – всего лишь раздутая СМИ сенсация. Однако Анастасия Заворотнюк, как и ее близкие, хранит молчание относительно своего диагноза, а россиянам остается только следить за новостями и верить в чудо.
Напомним, ранее Стас Христов заявлял, что информация о раке у Заворотнюк сильно преувеличена. Он обещал, что до конца сентября актриса лично появится в эфире ТВ и расставит все точки над i.
Материал дополняется
Популярные темы форума
Имя для мальчика с окончанием -слав
Самая некрасивая женщина в мире
Ей 45 мне 20
Не " выметать ссор из избы "
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Русская и африканец
Первый opгaзм
Самый сексуальный мужской голос?
Секонд Хэнд
Секс с женой уже не тот