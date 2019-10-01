У сына Алибасова нашелся настоящий отец?: продюсер согласился на ДНК-тест

53-летний житель Саратова Сергей Строкин готов подтвердить на детекторе лжи, что 1995 году продюсер Бари Алибасов назвал сыном чужого ребенка. Шоумен дал мальчику свое имя – Бари Алибасов-младший, хотя при рождении малыша назвали Борис.

В студии программы "На самом деле" на Первом канале Сергей Строкин заявил, что именно он является настоящим отцом Алибасова-младшего. По словам уроженца Саратова, продюсер уничтожил свидетельство о рождении ребенка и, используя собственные связи, перевыпустил документ со своим именем в графе "отец".

Строкин рассказал также, что воспитывал сына до двухлетнего возраста, однако после расставания с женой Еленой Уронич мальчика больше не видел. Через несколько лет, в 1995 году, Сергей наткнулся на публикацию в газете, в которой Бари Алибасов называет сына своей знакомой по фамилии Уронич своим ребенком.

Гость сегодняшнего выпуска "На самом деле" уверен, что Бари-старший заплатил Елене солидную компенсацию и увез Бари-младшего в Москву. Знаменитый продюсер тогда признался, что впервые увидел сына, когда тому исполнилось десять лет. По словам Строкина, Алибасовы, пытаясь скрыть правду, упрятали Елену Уронич в психиатрическую клинику на 20 лет.

Редакторам шоу "На самом деле" удалось разыскать мать Бари-младшего. Родительница состоятельного бизнесмена живет в нищете и разрухе. Елена не видела наследника много лет, она никогда не давала интервью и не появлялась на телевидении.

Оба Бари Алибасова – старший и младший – согласились пройти генетическую экспертизу на определение отцовства. Результаты теста-ДНК озвучат в следующем выпуске программы "На самом деле".

"Врут оба беспощадно, хотя я в детстве припоминаю и одного, и другого. Сергея я встречал один раз в жизни, на улице я встречал. Но папу – Бари Каримовачи Алибасова, которого я считаю своим отцом, я помню с года. Потому что, когда был концерт группы "Интеграл", он вытаскивал меня на сцену и мы вместе кланялись публике", – сказал Бари Алибасов-младший в программе "На самом деле".