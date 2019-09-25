Поздравлю ночью: хлопнувший водки Алибасов зажал Федосееву-Шукшину

Звонок журналистов застал пару в Финляндии: там у Алибасова и Федосеевой-Шукшиной есть квартира. "Праздновать день рождения Лиды будем здесь. Удивительная погода, просто фантастическая. Красота невероятная! Жить хочется!" – заявил продюсер.
Корреспондент поинтересовался у Алибасова здоровьем жены. Федосеева-Шукшина ответила на вопрос сама, заодно рассказав, что продюсер буквально зажал ее – строго следит за контактами с внешним миром.
"Хорошо. Спасибо большое за поздравление, я очень тронута вниманием. За все отвечает у меня Бари Каримович, он меня в строжайшей дисциплине держит", – цитирует звезду Teleprogramma.pro.
"Буду поздравлять ее завтра с утра, сегодня ночью и завтра к вечеру", – загадочно добавил Алибасов.
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⚡️ «Задолбала!»: что говорит Алибасов за спиной у Федосеевой-Шукшиной Ляна Фридман, которой ранее приписывали романтические отношения с Бари Алибасовым утверждает, что его брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной ни что иное, как спектакль �� Почему? Узнайте подробности на @dniru������ Фото: www.instagram.com/alibasov_nana #алибасов #шукшина #свадьба #дниру
Не обошлось на празднике и без горячительных напитков. Продюсер рассказал, что преподнес жене цветы и немного выпил. "Стою перед букетом и наливаю себе в стакан водку! Букет необыкновенно красивый, в Москве таких не бывает", – похвастался шоумен. Судя по всему, он уже вылечил пищевод, обожженный "Кротом".
Напомним, что недавно продюсера сняли на премии "Человек года": он сидел за столом и за обе щеки уплетал шашлык, запивая шампанским. Эта картина расходится с прогнозами врачей, которые заявляли, что после отравления средством для прочистки труб Алибасов больше не сможет есть обычную пищу.
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