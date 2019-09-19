"Я тебя лишу всего": заподозривший измену певец набросился на невесту в гостях у Шепелева

Певец Александр Фадеев, известный под псевдонимом Данко, стал героем сегодняшнего выпуска ток-шоу "На самом деле" на Первом канале. Возлюбленную артиста Марию Силуянову обвиняли в многочисленных изменах.

Екатерина Жаркова несколько месяцев работала няней в семье певца Данко. Она заботилась о трехлетнем Руслане, сыне Марии от прошлых отношений. В студии программы "На самом деле" Жаркова рассказала, что стала невольным свидетелем измены работодательницы. Как выяснилось, няня незаметно записала на камеру мобильного телефона встречу Марии с ее тайным ухажером.

"Я застала ее с любовником. Все происходило в их квартире. Саша был на гастролях, он этого ничего не видел и не знал", - рассказала Екатерина Жиркова ведущему шоу Дмитрию Шепелеву.

По словам экс-гувернантки, Мария постоянно, за малейшие провинности, нападала на нее, таскала за волосы, а однажды даже пыталась задушить. Жиркова тянула с увольнением, так как очень привязалась к маленькому Руслану.

Между тем, как только Силуянова поняла, что Екатерина знает о ее похождениях, она поспешила выпроводить няню из дома. Между женщинами завязалась потасовка. Жиркова отметила, что при увольнении обещанные деньги она так и не получила.

В эфире программы "На самом деле" появилась и сама Мария Силуянова. Невеста певца отрицала все обвинения.

"У нас сломалась стиральная машинка, как раз в тот момент, когда Саши не было дома, действительно, он был на гастролях. Я сказала Кате вызвать сантехника. Она вызвала, пришел какой-то наглый мужик и начал меня домогаться", – рассказала Мария присутствующим на съемочной площадке.

После этого к обсуждению присоединился певец Данко. Артист был вне себя от злости.

"Если сейчас выяснится, что это правда, то я тебя лишу всего, что возможно, потому что за последствия я не отвечаю", – набросился на возлюбленную Данко в программе "На самом деле".

Данко подключили к детектору лжи. Певец подтвердил, что Мария действительно плохо обращалась с Екатериной. Как-то артисту даже пришлось разнимать невесту и няню.

В студии "На самом деле" появился предполагаемый любовник Силуяновой. Мужчина вышел в студию в маске, так как не хотел появляться на телевидении. Также он отказался называть свое настоящее имя.

Такая секретность насторожила редакторов и экспертов ток-шоу. Предполагаемого ухажера невесты певца тоже проверили на полиграфе. Выяснилось, что герой в маске и Екатерина Жаркова знакомы. Более того, это муж экс-няни. Супруги хотели отомстить Марии за плохое обращение и невыплату заработной платы.