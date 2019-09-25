"Называл это халявной засветкой": обнародованы истинные мотивы женитьбы Алибасова на Федосеевой-Шукшиной

Сегодня, 25 сентября, день рождения празднует Лидия Федосеева-Шукшина. В соцсетях друзья и коллеги пишут поздравления народной артистке России, а некоторые, как, например, актер Стас Садальский, делятся любопытной информацией о личной жизни звезды.

В личном "Инстаграм" артист опубликовал фографии из личного архива. На одном кадре Лидия Федосеева-Шукшина позирует вместе с мамой Зинаидой, на другом запечатлена в компании друзей, в числе которых и Стас Садальский.

"С днем рождения! Снимок с мамой Лиды сделан мной в ленинградской коммуналке 20 мая 1995-го. Там же и родилась будущая народная артистка 25 сентября 1938 года. Кухня семь метров, длиннющий коридор, который позже Василий Макарыч назовет "Невский проспект" и… 44 человека соседей", – подписал снимок артист.

По словам Садальского, Лидии к началу блокады Ленинграда не исполнилось и трех лет. Став старше, будущая звезда советского кино иногда выпрашивала у прохожих деньги.

"Не нищенствовала, как говорит Лида, а попрошайничала. Не на хлеб. На кино", – поделился воспоминаниями друг Федосеевой-Шукшиной.

После Стас Садальский признался, что есть у него "один грех на душе": в свое время он познакомил Лидию Николаевну с "негодяем". Ранее этот мужчина часто появлялся в эфире различных ток-шоу рассказывал неправду. "О том, как я разбил его хрустальное чувство, и он был вынужден женится на другой", – продолжил артист.

Садальский подчеркнул, что Федосеева-Шукшина искренне любила этого проходимца. Однако тот использовал ее расположение в корыстных целях.

"А ему нужно было войти через нее в закрытый актерский мир, недоступный для представителей попсы. ОН– называл это халявной засветкой. Если о нем кто и вспомнит через годы, то не в связи с забытой поколением NEXT группой, а в связи с фамилией Шукшина", – резюмировал Станислав Садальский.

Отметим, что подписчики артиста сразу поняли, о каком мужчине идет речь в сообщении. По мнению интернет-обывателей загадочный "негодяй" – это никто иной как нынешний муж Лидии Федосеевой-Шукшиной – музыкальный продюсер и основатель группы "На-на" Бари Алибасов. Якобы шоумен женился на артистке не по любви, а ради пиара.