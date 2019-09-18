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Знаменитый артист обвинил сына в краже на шоу Шепелева

Дмитрий Шепелев. Фото: www.globallookpress.com.
Актер Борис Хвошнянский подозревает сына от первого брака в краже. Звезда пригласила наследника в студию программы "На самом деле" на Первом канале для прохождения детектора лжи.
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Борис Хвошнянский рассказал ведущему шоу Дмитрию Шепелеву, что не так давно из его квартиры пропали часы стоимостью 700 тысяч рублей. Борис заподозрил в краже собственного сына. В мужчине, который попал на видео камер наблюдения, артист узнал своего сына от первого брака Марка. Звезда заявляет, что опознал наследника по походке.

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 Шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Сюжеты Шоу "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым

Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

"Поскольку ключи есть только у меня и у Марка, который приезжает сюда, в Москву, и останавливается у меня. Больше взять их с собой некому. Марк именно в эти дни находился там. Меня в Москве не было, я уезжал. Знаю, что часы оказались в ломбарде. Эти часы были заложены в ломбард на мою фамилию", – рассказал артист в сегодняшнем выпуске программы "На самом деле".

Редакторы программы разыскали Марка в Санкт-Петербурге. Там молодой мужчина проживает с матерью с того момента, как его бросил отец 14 лет назад. Отпрыск знаменитости свою причастность к пропаже дорогого аксессуара отрицает. Хвошнянский-младший уверяет, что его подставила бывшая помощница отца – Кристина Жукова, которая теперь называет себя любовницей артиста.

Кристина тоже появилась в студии программы "На самом деле". Экс-помощница знаменитости рассказала, что своими глазами видела пропавшие часы на руке Марка, когда тот приезжал к ней в гости.

Между тем сын актера отметил, что никогда не был в квартире у Кристины. Более того, в момент пропажи аксессуара он был на работе.

"В этот день у меня был концерт в Москве. Целый день я был занят: сначала подготовка, потом саундчек, потом несколько часов ожиданий выступления, а дальше само выступление. Этот человек на кадрах имеет большое визуальное сходство со мной, но это не я", – подчеркнул Марк Хвошнянский в эфире программы "На самом деле".

По словам отпрыска знаменитости, экс-помощница влюблена в артиста. Кристина даже пыталась рассорить Бориса с нынешней супругой. Помочь расстроить брак она просила самого Марка.

Редакторы "На самом деле" обратились за помощью к адвокату Геннадию Нефедовскому, который организовал собственное расследование этой запутанной истории. Юрист выяснил, что Жукова до знакомства с Борисом Хвошнянским никакого отношения к киноиндустрии не имела. Девушка много лет работала танцовщицей в ночном клубе, однако, встретив знаменитого артиста, выдала себя за кастинг-агента, помощника с опытом. Она хотела втереться в доверие. Именно Кристина сделала дубликат ключа от апартаментов Хвошнянского-старшего. С помощью подельника она завладела часами звезды, а после этого сдала их скупщикам.

В конце шоу "На самом деле" все участники выпуска прошли проверку на детекторе лжи. Полиграф подтвердил подозрения адвоката. 

18 сентября 2019, 19:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

С какой красоткой Шепелев провел отдых в Италии

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