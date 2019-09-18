Знаменитый артист обвинил сына в краже на шоу Шепелева

Актер Борис Хвошнянский подозревает сына от первого брака в краже. Звезда пригласила наследника в студию программы "На самом деле" на Первом канале для прохождения детектора лжи.

Борис Хвошнянский рассказал ведущему шоу Дмитрию Шепелеву, что не так давно из его квартиры пропали часы стоимостью 700 тысяч рублей. Борис заподозрил в краже собственного сына. В мужчине, который попал на видео камер наблюдения, артист узнал своего сына от первого брака Марка. Звезда заявляет, что опознал наследника по походке.

"Поскольку ключи есть только у меня и у Марка, который приезжает сюда, в Москву, и останавливается у меня. Больше взять их с собой некому. Марк именно в эти дни находился там. Меня в Москве не было, я уезжал. Знаю, что часы оказались в ломбарде. Эти часы были заложены в ломбард на мою фамилию", – рассказал артист в сегодняшнем выпуске программы "На самом деле".

Редакторы программы разыскали Марка в Санкт-Петербурге. Там молодой мужчина проживает с матерью с того момента, как его бросил отец 14 лет назад. Отпрыск знаменитости свою причастность к пропаже дорогого аксессуара отрицает. Хвошнянский-младший уверяет, что его подставила бывшая помощница отца – Кристина Жукова, которая теперь называет себя любовницей артиста.

Кристина тоже появилась в студии программы "На самом деле". Экс-помощница знаменитости рассказала, что своими глазами видела пропавшие часы на руке Марка, когда тот приезжал к ней в гости.

Между тем сын актера отметил, что никогда не был в квартире у Кристины. Более того, в момент пропажи аксессуара он был на работе.

"В этот день у меня был концерт в Москве. Целый день я был занят: сначала подготовка, потом саундчек, потом несколько часов ожиданий выступления, а дальше само выступление. Этот человек на кадрах имеет большое визуальное сходство со мной, но это не я", – подчеркнул Марк Хвошнянский в эфире программы "На самом деле".

По словам отпрыска знаменитости, экс-помощница влюблена в артиста. Кристина даже пыталась рассорить Бориса с нынешней супругой. Помочь расстроить брак она просила самого Марка.

Редакторы "На самом деле" обратились за помощью к адвокату Геннадию Нефедовскому, который организовал собственное расследование этой запутанной истории. Юрист выяснил, что Жукова до знакомства с Борисом Хвошнянским никакого отношения к киноиндустрии не имела. Девушка много лет работала танцовщицей в ночном клубе, однако, встретив знаменитого артиста, выдала себя за кастинг-агента, помощника с опытом. Она хотела втереться в доверие. Именно Кристина сделала дубликат ключа от апартаментов Хвошнянского-старшего. С помощью подельника она завладела часами звезды, а после этого сдала их скупщикам.

В конце шоу "На самом деле" все участники выпуска прошли проверку на детекторе лжи. Полиграф подтвердил подозрения адвоката.