Любители обсудить звезд и их жизнь, кажется, никогда не останутся без тем для разговоров. Последний день второго зимнего месяца не стал исключением. "Дни.ру" собрали на сайте все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 31 января 2019 года.



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