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Оскандалившийся Галкин обнародовал то, о чем умолчала Ахеджакова

Максим Галкин и Лия Ахеджакова. Фото: Дни.ру
Максим Галкин отреагировал на критику Лии Ахеджаковой, которую она озвучила во время своего свежего интервью. Юморист дал понять, что не хотел обидеть легендарную артистку, и озвучил то, о чем она умолчала.
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Все началось с того, что в интервью для передачи на YouTube-канале "Культура памяти" Лия Ахеджакова отметила: она нетерпимо относится к тому, что о ней говорят в Сети. Актриса не желает, чтобы ее имя "трепали в интернете в каком-то отвратительном качестве".

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Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

"Я этого недостойна. И не имеет права, допустим, Галкин, пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и сделать милую имитацию, как я пристаю к сильным мира сего со словами: "Ой, я про Россию хочу поговорить!" Это не по возрасту", – заявила Лия Ахеджакова.

Разразился скандал. СМИ распространили жалобы легендарной артистки, и Максиму Галкину пришлось ответить. На своей официальной странице в Instagram он опубликовал часть интервью Ахеджаковой, где та критикует его, а также пародию, о которой говорила звезда.

Максим обратился к актрисе напрямую. Он заявил, что не хотел обидеть или поиздеваться над ней. "Уважаемая Лия Меджидовна, спасибо, что не отказываете мне в таланте, но не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения, за что Вы сами много лет боретесь. Целью моих пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем бы то ни было. Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, на эстраде и телевидении", – начал свою речь Максим Галкин.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Юморист выразил мнение, что пародия и сатира являются частью свободного общества, за которое так борется Ахеджакова. "А сделано это убедительно или нет – решает публика. Зал на юбилее Галины Борисовны Волчек воспринял пародию на Вас, не побоюсь этого слова, восторженно, что особенно ценно, так как среди зрителей были в основном люди, знающие Вас лично", – отметил артист.

В заключение Максим Галкин обнародовал то, о чем не сказала Лия Ахеджакова. Оказывается, в момент выступления юмориста актриса находилась в зале. "Вы в интервью не упомянули, что также были в зале, я изображал Вас не за глаза. Я не имел никакого намерения спекулировать на Вашем имени, а хотел исключительно порадовать Вас и Ваших коллег", – заверил шоумен.

Автор: Наталья Аряева31 января 2019, 08:47
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Шикарная жизнь скромника Галкина

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