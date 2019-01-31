Муж-изменщик после развода с Лорак объявил войну за дочь

Певица официально разошлась с турком. Она снова свободная женщина!

Шевченковский районный суд Киева официально расторг брак украинской певицы Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, союз которых продлился десять лет. Как пишет "КП", заседание проходило в закрытом режиме и длилось не больше пяти минут.

Но вопрос опеки над семилетней дочерью остался открытым. Он будет рассматриваться отдельно, как и раздел многомиллионного имущества. Сейчас девочка живет вместе с мамой в Москве, где пошла в первый класс. Но Мурат, как говорят, объявил войну за дочь и намерен забрать ее у матери. В суде же утверждают, что рассмотрение дела об опеке над ребенком может затянуться.

Напомним, что трещина в отношениях певицы и ее мужа возникла в прошлом году после того, как в Сети появилось видео, сделанное в одном из караоке-клубов. Мурата запечатлели в обществе некой брюнетки, которую тот обнимал, что-то шептал на ушко и даже касался интимных мест.

Ани Лорак решила не прощать Мурата, которому все дала – от положения до бизнеса. И чтобы не думать о его подлом обмане, в головой окунулась в работу. Сегодня она много гастролирует со своим шоу "Дива". Однако редкие выходные она предпочитает проводить вместе с наследницей. Видимо, артистка ищет утешения в объятиях дочери.