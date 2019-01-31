Всплыл конфиденциальный документ о близости Пугачевой и Кузьмина

На сайте объявлений "Авито" появился необычный лот. Он проливает свет на связь Примадонны и ее сценического партнера.

"Продаю рукописную доверенность от 30 октября 1987 года от Пугачевой Аллы Борисовны – Кузьмину Владимиру Борисовичу, с личной подписью Пугачевой", – говорится в послании. Просит продавец из подмосковного города Пушкино за раритет 15 тысяч рублей.

Вещи и автографы Примадонны крайне редко появляются в продаже и всегда пользуются большим спросом среди поклонников. А эта доверенность проливает некоторый свет на отношения Пугачевой и Кузьмина – оказывается, артистка доверяла ему даже операции по продаже машины, большие деньги. Из документа можно узнать все личные данные артистки – номер ее советского паспорта, номер машины, адрес по прописке...

Напомним, что Пугачева и Кузьмин были долгое время больше, чем друзья. Они не только вместе выступали, но и спали. Первая жена певца Татьяна не так давно рассказала, что развелась с известным исполнителем из-за его измен с Аллой Пугачевой. Мол, Примадонна даже несколько раз беременела от Кузьмина.

"Он предателем был всегда. Он был бабником. Алла Пугачева никем для меня не стала. Она стала пустым местом. Я ее уважала за творчество. Потом несколько раз пыталась решить проблему с Аллой, беседовала лично, но все впустую", – плакала Татьяна в студии популярного ток-шоу.