Игнорирующая Виторгана Собчак обхаживает известного футболиста
Миро обратила внимание на интервью Собчак с футболистом Федором Смоловым. По мнению обозревателя, Ксения слишком уж подобострастно смотрела на спортсмена, как будто обхаживала его.
"Увидела,
как Собчак берет интервью у футболиста
Смолова, и по тому, как она на него
смотрит, поняла: "нулевые" из башки
Ксении не уйдут никогда. То было время,
когда околосветские девки только и
думали о том, как отсосать за колечко у
толстосума, а еще лучше – выйти за него
замуж", – заметила Миро в своем ЖЖ.
Лена отметила, что в те годы столичные штучки делили мужиков на два типа: "на тех, кто может взять их на содержание, и тех, у кого денег нет". На последних, по словам блогера, "гламурные соски" смотрели, как на говно.
"У
плохого актера Максима Виторгана денег
нет, а потому Ксения смотрит на него,
как на говно, но чаще – не смотрит вообще.
У футболиста Смолова деньги есть, а
потому ему от Ксении положен взгляд
лапушки, готовой на все", – рассудила
Миро.
Обозреватель
отмечает, что теледива также раболепно
общается со всеми, кого считает выгодной
партией, например, она буквально расстилается перед олигархами
Прохоровым и Фридманом. "Виторган – партия невыгодная,
а потому ему от жены Ксении положены
рога и полный игнор", – пишет Лена.
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