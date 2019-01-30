Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 января 2018 года

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Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Среда выдалась насыщенной на скандалы и громкие заявление отечественных звезд. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 января 2019 года.      
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Анисина оценила постельное фото Волочковой и Джигурды

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова объявили о своем союзе и обнародовали несколько общих видео и фото из спальни. Фигуристка Марина Анисина, которой эпатажный артист клялся в любви, уже отреагировала на эти кадры.

Никита Джигурда и Анастасия Волочкова объявили о совместном творческом союзе. Пара неформальных артистов уже записала песню, однако, как утверждает скандально известная балерина, это только начало. 

Материал дополняется.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 января 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах

30 января 2019, 13:33

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