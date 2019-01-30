Ахеджакова жестко ответила на издевательства Галкина

Лия Ахеджакова дала откровенное интервью. Легендарная актриса пристыдила Максима Галкина за его поведение и отношение к ней.

Лия Ахеджакова стала героиней передачи на YouTube-канале "Культура памяти". Прославленная артистка высказалась о коллегах и партнерах. К примеру, о Людмиле Гурченко отозвалась очень тепло. По ее словам, та была партнером, о котором можно только мечтать. При этом Ахеджакова не стала отрицать, что Гурченко обладала непростым характером. Какое-то время звезды тесно дружили, а потом перестали общаться. Более того, Гурченко с Ахеджаковой даже не здоровалась. "Я не виновата была. Просто не учла одну из историй ее жизни", – призналась актриса.

Об интервью Ксении Собчак на канале "Дождь" Лия Ахеджакова высказалась крайне негативно. "Задает мне такие неловкие вопросы! Я могла бы встать и уйти, но... Иногда боюсь встать в позу, что, наверное, и надо было сделать. Я себе сказала: "Лия, сейчас играем интеллигентного человека. Мы умеем принимать чужое мнение, даже если оно нас оскорбляет", – заявила артистка.

Ахеджакова нетерпимо относится к тому, что о ней говорят в Сети. Актриса не желает, чтобы ее имя "трепали в интернете в каком-то отвратительном качестве". "Я этого недостойна. И не имеет права, допустим, Галкин, пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и сделать милую имитацию, как я пристаю к сильным мира сего со словами: "Ой, я про Россию хочу поговорить!" Это не по возрасту", – подчеркнула Лия Ахеджакова.

При этом она хорошо относится к Максиму Галкину и считает его "достойнейшим". "Моя репутация не пострадает, но мне жалко, что такой прекрасный талантливый человек, как Галкин, смеет немножко издеваться надо мной ради успеха у зрителей", – констатировала артистка.