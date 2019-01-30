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Пьяный в хлам Николаев сорвал прямой эфир

Фото: www.globallookpress.com
"Недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы", – уверял Воланд в романе "Мастер и Маргарита". У Юрия Николаева ни с чем из этого списка проблем нет. Более того, об отношениях со спиртным он говорит как о любовных. Причем симпатия была взаимной.
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Пить Юрий Николаев начал потому, что было много желающих угостить. "Я переступал порог ресторана и думал: на каком столике сломаюсь – на третьем, пятом или десятом, – рассказал телеведущий. – Потому что с каждого столика раздавалось: "Юра, иди к нам!" Бармены, как видели меня, кричали: "Все, бар закрывается". Выгоняли всех, и начиналась трехдневная попойка".

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Но пьяные загулы до добра еще никого не доводили. "Однажды я очень серьезно подвел конкретных людей, которые к моему поведению не имели ни малейшего отношения. И пострадали. Из-за меня, из-за моего разгильдяйства, из-за моей необязательности", – признался Николаев.  

По вине пьяного в хлам Николаева даже сорвалась передача! "Я просто вышел в прямой эфир в невменяемом состоянии. В состоянии грогги. Мой вопрос долго решался. Меня отстранили от эфира на семь месяцев", – признался Юрий.

"Я пытался завязать. Не получалось. Конечно, после того случая ко мне стали усиленно принюхиваться, прислушиваться. Чуть споткнешься – говорили: "О, его шатает". Недоброжелателей ведь тоже было очень много. И анонимок огромное количество. И однажды я просто сказал себе: "Юр, ну хватит, в самом деле. Так можно оказаться и под забором". И отказался от спиртного. Я отнюдь не чувствую себя ущербным и ни в коем случае не горжусь собой", – цитирует Юрия Николаева журнал "Откровения звезд". 

Автор: Иван Губкин30 января 2019, 16:47
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