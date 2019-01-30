Канделаки завалили неудобными вопросами после задержания Арашукова

Известная телеведущая решила ответить на вопросы журналистов о том, в каких отношениях она состояла с сенатором Рауфом Арашуковым. Пост появился несколько часов назад на канале Тины Канделаки в Telegram.



Мужчину задержали 30 января во время заседания Совета Федерации. По данным следствия, Арашуков причастен к двум убийствам и к давлению на свидетеля. Известно, что сенатор в прошлом состоял в дружеских отношениях с журналисткой. Они вместе занимались спортом.

Популярный Telegram-канал о шоу-бизнесе с иронией спросил у телеведущей, о чем она разговаривала с госслужащим во время очередной пробежки. "Извините, Тина, не можем не поинтересоваться: о чем и на каком языке вы общались с сенатором Арашуковым на беговой дорожке?" – написал "Антиглянец".

Тина Канделаки не смогла долго хранить молчание и прокомментировала случившееся. Звезда рассказала, что уже давно знакома с Арашуковым. Он всегда производил впечатление приветливого и дружелюбного человека, поэтому новость о его задержании огорчила ее.

Телеведущая заявила, что ничего не знала о его криминальном прошлом. При этом журналистка добавила, что знакома со многими известными предпринимателями и государственными деятелями, но никогда не интересовалась подробностями их биографии.

"Не первый день знаю Рауфа, с которым мы по-соседски общались, вместе худели и бегали по утрам. Я всегда знала его как очень общительного и дружелюбного человека. Разумеется, новость о том, что Рауфа Арашукова подозревают в серьезном преступлении, стала для меня печальным сюрпризом", – пояснила она.

По словам телеведущей, любой гражданин России, совершивший преступление, должен понести наказание. От закона не уйдут даже те люди, которые занимают высокую должность. "Я по-прежнему иногда слышу в контексте обсуждения чьих-то несметных сокровищ с придыханием добавляемую фразу: "Ну его-то не тронут, он на самом верху договорился". Очнитесь. Пора понять: нет никакого "верха", с которым можно "договориться". Сегодня есть закон, и он работает", – отметила Тина Канделаки.

Журналистка также не будет требовать, чтобы репортеры убрали их совместные фотографии из общего доступа. Она добавила, что "верит в справедливость и не верит в безнаказанность", и порекомендовала не нарушать закон даже тем, кто уверен в собственной неприкосновенности.