Анисина оценила постельное фото Волочковой и Джигурды
Никита Джигурда и Анастасия Волочкова объявили о совместном творческом союзе. Пара неформальных артистов уже записала песню, однако, как утверждает скандально известная балерина, это только начало.
"Репетируем с Никитой дома. Скоро все тайное станет явным. Вот вы и удивитесь. А дуэт песни – это ягодки..." – сообщила Анастасия Волочкова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Запись артистка сопроводила фотографией, сделанной в спальне ее особняка. На снимке Волочкова и Джигурда запечатлены сидящими в обнимку на кровати.
Судя по комментариям, общественность очень интересует, как к этому творческому союзу относится возлюбленная Никиты, его экс-супруга, легендарная фигуристка Марина Анисина. "Богиня АНИС одобрила наш творческий дуэт с богиней Волочковой", – сообщил Джигурда в своем аккаунте. Марина действительно поставила лайк постельному фото актера и балерины.
Однако большинству подписчиков кадр не понравился. Некоторые, памятуя о таинственном возлюбленном Анастасии Волочковой, от которого та показывает только носки, задались вопросом, какова его реакция на происходящее. "Плохая примета , чужой мужик в кровати ...", "И всех сразу в кровать", "Настя, похоже вас с Никитой связывает нечто большее, чем дружба", "Мне страшно подумать как они репетируют для песни", "Ну наконец-то! Мы этого ждали! Теперь полная гармония!!!..", "С каждым встречным поперечным (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались комментаторы.
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