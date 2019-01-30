Голая Брежнева расслабилась на Мальдивах после слов Меладзе о расставании

Вера Брежнева себе преподнесла подарок – райский отдых на Мальдивских островах. Певицу сняли без одежды лежащей в ванне.

Своей радостью Вера Брежнева поделилась с подписчиками ее аккаунта в социальной сети Instagram. "Я хотела попасть на эти острова много лет.. и вот наконец-то появилась возможность ✨ сделала себе такой подарок. Поэтому сейчас даже сама себе завидую. 🙈 Но надеюсь, вы умеете радоваться за других и порадуетесь за меня (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – рассказала певица.

Вера сообщила, что выбирала отель среди нескольких вариантов, и проведет там всего лишь пять дней. "Ps : да, ванна стоит на улице", – отметила Брежнева. Свою запись популярная исполнительница дополнила фотографией, на которой запечатлена лежащей без одежды в ванне.

Подписчики пожелали артистке хорошо провести время и как следует отдохнуть. "Красота! Приятного отдыха!👍 Но ванна на улице🔥😅", "Отличного отдыха", "Как приятно когда делятся радостью!", "Классссно)))) поздравляю с отпуском!! Делитесь с нами по чаще фотографиями))) мы тоже ходим на Мальдивы 🇲🇻 хотя бы посмотреть по фоткам))", "Мечты сбываются", "Отличного отдыха! Это РАЙ!!!" – восхитились поклонники.

Ранее супруг Веры Брежневой, композитор и продюсер Константин Меладзе дал откровенное интервью. Именно он написал все хиты для группы "ВИА Гра", благодаря участию в которой и прославилась гламурная блондинка. И если тандем Вера Брежнева – Анна Седокова – Надежда Грановская считаются золотым составом, то Светлану Лободу называют самой эффектной, потому что она буквально затмевала остальных своей бурной творческой энергией.

"Я ни секунды не жалею, что Свету пригласил, и ни секунды не жалею, что мы с ней расстались. Я вовремя ее взял в группу "ВИА Гра" и вовремя отпустил. Все было очень вовремя", – признался Константин Меладзе.