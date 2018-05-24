Солнцев откровенно поведал о разрушающей зависимости

Экс-участник проекта "Дом-2" Глеб Клубничка (Жемчугов) находится в наркологической клинике. Его друг и коллега шоумен Рустам Солнцев рассказал о проблемах звезды телестройки.

Рустам поведал журналистам, что Клубничка уже давно страдает от пагубного пристрастия. По словам шоумена, Глеб начал принимать запрещенные вещества еще до прихода на проект.

Попав на шоу, мужчина сдерживался и не показывал своей слабости, какое-то время необходимость постоянно быть на виду у зрителей действовала на него "отрезвляюще". Но, привыкнув, Клубничка взялся за старое. За нарушение правил телепроекта его много раз выгоняли, но потом приглашали снова – очень уж Глеб был хорош и убедителен в кадре.

"У него всегда были проблемы такого свойства. Он попал пацаном на площадку. Из того места, откуда он приехал, – там все или пьют, или что-то принимают веселящее. Он каким-то образом сочетал в себе оба этих качества. "Дом-2" на него действовал отрезвляюще. Он пришел в себя, понял, что трезвая жизнь – это круто. Но он срывался, ему показывали на ворота, а потом возвращали, потому что он был талантливым участником – хорошо играл на камеру", – отметил шоумен.

Также Солнцев рассказал, что от Клубнички отвернулись многие друзья и знакомые. Неадекватное и безалаберное поведение Глеба выводило из себя окружающих.

Публикация от Глеб Жемчугов (Jack2Tulpana) (@gleb_zhemchugov) 26 Апр 2018 в 2:18 PDT

По словам Рустама, многие экс-участники телестройки страдают разного рода зависимостями. Не все бывшие звезды "Дома-2" могут похвастаться трезвостью и ясностью ума.

"Для молодых, юных участников, которые ничего, кроме проекта, в жизни – большого такого, масштабного – не видели, для них он был стабилизирующей основой. И как только они теряли этот стабилизатор, они скатывались с катушек", – рассказал Пятому каналу Солнцев.