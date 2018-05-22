Солнцев пнул собравшуюся на "Евровидение" безголосую Бузову

Шоумен обругал выскочку из "Дома-2". А уж прикладывать коллег он умеет – медом не корми.

Недавно запевшая звезда "Дома-2" Ольга Бузова задумалась, чтобы в 2019 году представлять нашу страну на "Евровидении". Но знакомые с телеведущей откровенно смеются над этой затеей.

"Оля, я не знаю, то ли это тебе самой в голову приходит, то ли это твой пиарщик придумывает, который и до этого сочинял всякую ***, которая тебя, по сути, подставляет, – заявил Рустам Солнцев на своем видеоканале. – Но почему он тебе не объяснил, что на "Евровидении" поют? Поют своим голосом, без фонограммы, хайпа, фейка. Ты не поешь. Ты – Оля Бузова".

Напомним, что выступление нашей участницы Юлии Самойловой в этом году назвали худшим за всю историю среди присутствия России на "Евросонге" – артистка не попала в ноты, забыла текст песни и в итоге не прошла в финал. При этом ее выступление обошлось стране более чем в 15 миллионов рублей. Поэтому на родине "добрые" соотечественники были готовы ее распять или закопать заживо за неудачу.

Публикация от Рустам Солнцев (@rustamsolncev_) 21 Май 2018 в 10:04 PDT

"Я считаю, что Юлия Самойлова была слабой участницей для такого масштабного мероприятия, как "Евровидение". Ей стоило набраться опыта и уверенности… Но если Россия в будущем 2019 году реально хочет выйти в финал, то позвольте это сделать мне", – самоуверенно после поражения Самойловой заявила Бузова в интервью.

Ее собственные вокальные данные у многих вызывают большие вопросы. Но Ольге плевать на завистников и критиков. До конца июля она даст 15 концертов и спектаклей в России и Прибалтике. И билеты везде проданы. А вот может ли такими успехами похвастаться Рустам Солнцев?..