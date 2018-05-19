Солнцев из "Дома-2" втянул Нагиева в гей-скандал

Легендарный участник "Дома-2" Рустам Солнцев в своей рубрике "Добрый Руся" сделал скандальное заявление. Шоумен намекнул на нетрадиционную ориентацию Дмитрия Нагиева.

"А вы когда-нибудь видели женщину Нагиева? Ну хоть одну? Я вот не видел. Что думаете?" – заявил Солнцев.

Рустам явно намекает на нетрадиционную сексуальную ориентацию актера. Однако произнести свои домыслы вслух так и не решается.

Таким образом Солнцев ответил Нагиеву на насмешки над Ольгой Бузовой, с которой Рустам дружит еще со времен телестройки. При этом в своей рубрике шоумен припомнил случай, когда Ольга отправила Дмитрию эротические видео, на которые актер якобы не отреагировал.

Отметим, что в последнее время Нагиев действительно стал слишком часто глумиться над Бузовой. К примеру, на церемонии вручения второй Национальной телевизионной премии "Дай пять!" Дмитрий будучи ведущим позволил себе в открытую насмехаться над Олей.

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) 17 Май 2018 в 6:05 PDT

Когда объявить номинацию "Любимый спортсмен" вышла Анфиса Чехова, Нагиев поинтересовался, в чем смысл ее шоу на телеканале СТС "Взвешенные и счастливые люди". "Мы делаем людей счастливее", – с улыбкой ответила Чехова. "Вы что, не даете им слушать песни Бузовой?" – с усмешкой сказал шоумен. Залу хохма пришлась по душе, люди разразились хохотом.