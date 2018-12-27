"Срочно к психиатру": Макаревич ответил на слова Лолиты про Крым

Вопросы журналистов, пытавшихся выведать реакцию Андрея Макаревича на высказывание певицы Лолиты, вывели музыканта из равновесия. Лидер "Машины времени" послал корреспондентов к психиатру.

Корреспонденты начали звонить Андрею Макаревичу с раннего утра. Журналистам хотелось знать, что думает музыкант по поводу высказывания Лолиты о Крыме.

Макаревич, по его словам, про историю Лолиты с Крымом не слышал. А даже если бы и слышал, она ему неинтересна.

"На четвертом звонке я почувствовал, что кто-то сошел с ума – или я, или мальчики и девочки, которые думают, что делают новости. Ребята! Если вы правда полагаете, что сегодня мнение Лолиты по поводу Крыма – главная новость человечества и больше говорить не о чем, срочно к психиатру", - написал Макаревич в своем блоге.

Напомним, российская певица Лолита сделала громкое заявление: для нее Крым – это по-прежнему Украина. Лолита призналась, что давно не может въезжать на малую родину – ей запретили после посещения полуострова, из-за чего украинские СМИ стали ее игнорировать. По мнению артистки, в такой ситуации это "нормальная практика".

При этом Лолита подчеркнула, что для нее нет различий между российскими и украинскими гражданами, она может петь "для всех". Лолита привела в пример других звезд эстрады, которые были вынуждены разделиться на два лагеря – к примеру, Лобода и Лорак остались в России, потому что они здесь востребованы.

Позже Лолита Милявская заявила, что СМИ вырвали фразу из контекста. "Мой горшок с детства стоял в Ялте. Я там выросла, у родителей была трехкомнатная квартира. Это мое внутреннее ощущение, для меня это была Украина. Я, наоборот, говорила о том, что ни один из нас не перестал дружить ни с артистами с той стороны, ни с этой. Мы пользуемся трудом друг друга, в войнах мы не участвуем", – сказала Лолита в интервью RT.