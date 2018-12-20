"Мне уже что 15, что 30 сантиметров": Лолита откровенно о необратимых изменениях в организме

На вручении премии "Высшая лига", учрежденной "Новым радио", Лолита была на высоте. Маленькое черное платье, дорогой макияж и укладка. И выглядела она лучше иных молодых участников церемонии.

Ведущая премии – звезда Instagram и видеоблогер Анастасия Ивлеева – рассыпалась в комплиментах. "Уважаемая, потрясающая, смелая", – нахваливала она Лолиту, стоя на огромных каблуках. Но черт ее дернул сказать про это: "Я думаю, что до моих 15 сантиметров вы уже разносили тут..."

Но Лолита, услышав про сантиметры, оживилась, не дала закончить фразу и заявила: "Блин, у меня просто климакс, поэтому мне уже что 15, что 30 сантиметров".

В ноябре, напомним, певице исполнилось 55 лет. А в 45-50 лет у женщины, как говорят врачи, наступает менопауза (климакс) - естественный процесс старения, характеризующийся угасанием детородной функции. При достижении этого возраста тело каждой женщины претерпевает изменения, характер и продолжительность которых зависят от многих факторов. Постепенно останавливается работа яичников, появляются глубокие морщины, увеличивается масса тела, волосы на голове редеют и седеют.

Что же касается сантиметров, на которые отреагировала Лолита... Действительно, снижение полового влечения – неизбежный признак менопаузы, происходящий вследствие гормональных сбоев, психологических причин. Просто женщина перестает чувствовать себя молодой и сексуальной, все больше зацикливается на проблемах.