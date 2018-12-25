Макаревич врезал разжигающему конфликт Малахову

В программе "Звезды сошлись" телеканала НТВ обсудили проблему ответственности популярных персон перед аудиторией. В частности, обсуждался вопрос использования ненормативной лексики в творчестве тех или иных артистов. В пример приводились музыкальные клипы с участием Филиппа Киркорова. Также в ходе дискуссии обсудили этичность постановочных ток-шоу не федеральных каналах.

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