"Крым – Украина": Лолита взбесила неожиданным заявлением
Российская певица Лолита сделала громкое заявление, которое буквально взбесило пользователей соцсетей. Дива сказала, что для нее Крым – это по-прежнему Украина. Полное интервью опубликовано на канале "КРЮЧОК.TV", передает "360".
Лолита призналась, что уже давно не может въезжать на малую родину – ей запретили после посещения Крыма, из-за чего украинские СМИ стали ее игнорировать. По мнению артистки, в такой ситуации это "нормальная практика".
"Я по сути своей пацифист. То есть для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то. Для меня Крым – это по-прежнему Украина, в душе. И когда я приезжаю в Крым, пою на украинском языке", – сказала певица.
При этом Лолита подчеркнула, что для нее нет различий между российскими и украинскими гражданами, она может петь "для всех". Она привела в пример других звезд эстрады, которые были вынуждены разделиться на два лагеря. Со слов Лолиты, Лобода и Лорак остались развивать карьеру в России, потому что они здесь востребованы, а Тина Кароль, Зеленский, Вакарчук верны Киеву.
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