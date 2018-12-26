Лолита исполнила последнее обещание на могиле

Лолита Милявская посетила место захоронения великой актрисы Фаины Раневской. Певица сообщила, что это последнее обещание, которое она давала себе в этом году.

В личном Instagram Лолита опубликовала короткую видеозапись. Вместе с музыкантом Алексеем Романовым звезда посетила Донское кладбище, которое находится на юго-западе Москвы.

Знаменитости зажгли на могиле народной артистки СССР Фаины Раневской свечи. Певица отметила, что это последнее обещание, которое она давала себе в этом году и которое в итоге выполнила.

По словам певицы, Фаина Георгиевна с небес курировала ее песню под названием "Раневская". Также Милявская показала поклонникам, что на надгробии звезды советского кино есть маленькая собачка. Вокалистка отметила, что это песик, которого обожала Раневская. После смерти актрисы питомец часто прибегал к ней на могилу.

"Последнее обещание в этом году выполнено с трепетом и Любовью к великой Актрисе!! Мы с Лешей @alexeyromanof почувствовали невероятный покой.. Никаких знаков не было.. никакой мистики.. Только царственный покой.. (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала артистка в микроблоге.

Напомним, Фаина Георгиевна Раневская скончалась в 19 июля в 1984 года. Артистка умерла в одной из московских больниц в результате инфаркта и пневмонии. Знаменитость месяц не дожила до своего 88-го дня рождения. Звезда похоронена там же, где ее сестра Изабелла.