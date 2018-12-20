Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 декабря 2018 года
Откровенное интервью Ани Лорак после известия о разводе
Певица Ани Лорак, подавшая в декабре заявление на развод, дала откровенное интервью. В нем она призналась, что для нее важно научиться быть одной и получать от этого удовольствие.
В подробности разрушившейся семейной жизни исполнительница предпочла не вдаваться. Привязанность к "мужчинам, квартирам и деньгам" она назвала зависимостью.
"Будешь вонять в другом месте!": Волочкова пожаловалась на угрозы после рождения ребенка
Балерина Анастасия Волочкова пожаловалась, что ей угрожают расправой. Она утверждает, что краснодарский бизнесмен Андрей Марченко домогается ее, а после разоблачения стал писать угрожающие сообщения.
Ранее балерина делилась с подписчиками радостной новостью. Она рассказала, что у ее домработницы Лолы родилась вторая дочь.
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