Чтобы разобраться в хитросплетениях личной жизни и творческих устремлений российских и мировых знаменитостей, необходимо постоянно следить за скандалами, в которые они попадают, и слухами, которые упорно следуют за ними шлейфом. Иногда достаточно просто быть в курсе самых громких известий. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 декабря 2018 года



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