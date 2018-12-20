"Будешь вонять в другом месте!": Волочкова пожаловалась на угрозы после рождения ребенка
Анастасия Волочкова продолжает утверждать, что краснодарский бизнесмен Андрей Марченко домогается ее. В качестве доказательств она передала журналистам сайта "Комсомольская правда" сообщения, где пьяный человек голосом, напоминающим Марченко, зазывает ее на Рублевку.
"После того как я разоблачила этого человека и показала, какой он есть на самом деле, мне и в адрес моего пиар-директора Натальи стали поступать звонки с угрозами: "За "олигарха из трущоб" и все публикации обо мне ты еще ответишь! Если не перестанешь вонять в общественных местах, будешь вонять в другом месте!" Представляете, он грозит мне расправой. Его пиар на моем имени зашел слишком далеко..." – пожаловалась Анастасия Волочкова репортерам.
Несколько дней назад скандально известная балерина заявила, что ее домогался краснодарский миллионер Андрей Марченко. Кроме того, мужчина, якобы заключивший с балериной трудовые договоренности, не выполнил свою часть условий и был обвинен в обмане. Вскоре выступил и сам Марченко. Он опроверг все обвинения.
Бизнесмен заявил, что не домогался балерины и пикантных сообщений ей не писал. "Сейчас ведь XXI век, я ничему не удивляюсь. Мне однажды позвонили с моего второго телефона", – отметил он. А еще миллионер заверил, что никаких рабочих отношений у него с Волочковой не было.
"Могу сказать однозначно: этого не было. С большим уважением к ней отношусь. Хороший она человек, дай Бог ей здоровья", – пожелал Марченко. Впрочем, миролюбивый бизнесмен не исключил и неприятного сценария: если Анастасия Волочкова решит судиться, он примет ответные меры.
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