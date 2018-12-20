Сенчуковой и Рыбину не хватило сил

Супруга лидеры группы "Дюна" Виктора Рыбина певица Наталья Сенчукова дала откровенное интервью. Артистка рассказала о том, какие у них с мужем планы на Новый год, и почему им не хватило сил отметить праздник в новой квартире.

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова предпочитают встречать Новый год на работе. Раньше артисты могли дать за ночь до десяти концертов, но теперь сбавили обороты: одно-два выступления, и едут отмечать праздник с друзьями. "На пятый день после праздника куда-нибудь уезжаем из Москвы. Как правило, в Европу. В этом году хотим отправиться в Стамбул. В теплые страны зимой ездить никогда не любили. Резко менять погодные условия очень вредно, а сейчас тем более нам солнце совсем ни к чему", – призналась Сенчукова.

Самая короткая встреча Нового года у звезд состоялась в 1994 году. Они купили квартиру и делали там ремонт, за которым приглядывала мать Виктора Рыбина. Исполнители много работали, постоянно гастролировали, поэтому были не в состоянии присматривать за рабочими.

"И вот 31 декабря за полчаса до полуночи мы выпроводили наконец мастеров из квартиры. Быстро накрыли стол, налили себе по бокалу шампанского, встретили Новый год и уже в десять минут первого легли спать. Это было самое короткое празднование Нового года, потому что мы очень устали. Затянувшийся ремонт забрал все наши силы", – цитирует Наталью Сенчукову "Собеседник".

Певица не стала скрывать, что 2018 год оказался тяжелым, но отметила, что были и приятные моменты. "Слава Богу, сейчас у нас с Виктором ремиссия, врачи говорят, что все хорошо. Мы им верим и надежды на лучшее не теряем", – сообщила певица. В заключение Наталья отметила, что они с Виктором стараются ценить каждый день жизни.