Устроившую жуткий погром звезду шоу "Дом-2" погнали в шею

Елену Баранову зрители и жители телестройки откровенно недолюбливают. Фанаты реалити-шоу надеются, что после скандальной выходки девушку отправят домой – на Украину.

Баранову не взлюбили из-за постоянного вранья. Первое время на проекте Елена жаловалась, что ее детство было чудовищным. Она росла в нищете, холоде и голоде.

Отправляясь на Остров любви, участница клянчила деньги у другой звезды телепроекта Андрея Шабарина. Она вынудила мужчину приобрести ей летние наряды и купальники. Когда же Баранова поняла, что жест мужчины небескорыстный – он потребовал расплатиться, начала давить на жалость, просить помощи и рыдать.

Однако позже, красотка вдруг заявила, что родители в ней души не чаяли, дома она росла принцессой, которая не терпит отказов. Состоятельные родители исполняли любой ее каприз.

Внимательные фанаты "Дома-2" тут же заместители подвох. Неискренность красотки многих взбесила. Так Баранова нажила целую армию недоброжелателей.

Хейтеры просили редакторов выкинуть врушку с телестройки. А уж после того, как девушка устроила погром в общем доме, перебив мебель и посуду, многие решили, что Баранову погнали в шею с проекта.

Видео, на котором Елена крушит и ломает все, что попадется в комнате вызвало бурное обсуждение в Сети. "Их поселили после ремонта в чистое здание везде красиво им предоставили жилье и что они творят🤷🏻♀Почему не наказывают их за эти поступки?(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Я вот тоже хочу узнать ... они хоть раз бы заплатили за ущерб ... Может в следующий раз подумали бить ли или ломать что то", "Сегодня же среда – день выгона. Вот , наверное, вечером и увидим. Этого стоило ожидать , даже не за истерики, она позволила себе уйти с лобного при Ксюше ! Она ей этого не простит ! Сегодня на шоу ББ выгнала ее из зала , даже мнения не дала сказать", "Какого ,извините , ***,крушить не свою мебель???едь домой,там хоть спали все к ****", "Живут на халяву разбивают все неблагодарное.едой кидаются ЛЮДИ есть которые куском хлеба дорожат", – писали интернет-обыватели.