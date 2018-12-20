Откровенное интервью Ани Лорак после известия о разводе

Певица Ани Лорак, подавшая на развод в декабре, убеждена: не нужно цепляться за людей. Популярная исполнительница выразила мысль, что важно научиться быть одной и получать от этого радость.

С тех пор, как в СМИ стали упорно муссироваться данные о серьезной трещине в отношениях Ани Лорак и ее супруга Мурата, певица предпочитала ничего не комментировать. Однако внимательные поклонники заметили, что артистка сняла обручальное кольцо и перестала публиковать совместные с мужем фотографии. А затем Ани выпустила песню "Сон", в которой есть весьма многозначительные слова: "Я видела сон, в котором она целует тебя..."

Наконец артистка дала откровенное интервью. Ани предпочла не вдаваться в подробности разрушившейся семейной жизни, однако весьма конкретно высказала свои умозаключения после расставания с мужем. В частности, Лорак высказала убеждение, что женщине не стоит держаться за прошлое и за то, что уже сломалось или не работает.

"Женщине вообще не стоит делать резких движений. Мы должны принимать. Ничего не требуй, ничего не ожидай... Не следует цепляться за события, людей, отношения. Если мужчина ценит и любит женщину – он ее понимает. А если нет, то зачем все это?" – задала риторический вопрос Ани Лорак в беседе с изданием "Караван историй".

Певица считает, что очень важно разобраться в себе, научиться быть одной, получать от этого радость и умиротворение. "Не привязывайтесь к мужчинам, квартирам и деньгам. Это зависимость!" – заявила артистка.

Ани Лорак подала на развод в начале декабря. Заявление артистки можно увидеть на сайте Шевченковского суда Киева. На 24 декабря назначено заседание.