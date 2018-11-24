Улетевшая к арабам на курорт Поргина готовится к встрече с любимым

Свое 70-летие Людмила Поргина встречает в Дубае. Арабский курорт, в котором они так любили отдыхать вместе с Николаем Караченцовым, навевает ей мысли об ушедшем муже.

Актриса призналась, что после смерти Николая Караченцова не смогла сидеть дома в четырех стенах, поэтому решилась на путешествие в Арабские Эмираты. "Сейчас немного странно находиться в Дубае одной, но еще невыносимее в подмосковном доме с четырьмя кошками, собакой и без Коли. Тут хотя бы подруги рядом", – цитирует StarHit Людмилу Поргину.

Она добавила, что после ухода мужа к большому сожалению для себя не стала замечать знаков, которые тот мог бы посылать ей с того света. "Жаль, Коля не приходит во сне, но душа летает рядом. Постоянно чувствую его присутствие", – призналась безутешная вдова.

По ее признанию, к встрече с умершем мужем Людмила Поргина готовится, однако пока умирать не спешит. "Уверена, душа Коли попадет в рай, ведь он никому не сделал ничего плохого. А я жду с ним встречи, но пока должна нести свой крест на Земле. Тем более у нас есть продолжение – внуки", – подчеркнула она.

Ответила она и на вопрос, который беспокоил многих после неоднозначных поминок Николая Караченцова. Следующие посиделки с друзьями будут посвящены 40 дням с момента ухода актера. Поминки состоятся в начале декабря. "За пару дней до этого вернусь в Москву, обзвоню близких и коллег. Думаю, придет минимум человек сто. Сначала соберемся на кладбище, а затем организуем поминальный банкет", – рассказала актриса.

В меню вечера она хочет включить макароны по-флотски, ведь это было любимое блюдо ее мужа. Ну а уже после этого банкета Людмила Поргина подумывает собрать подруг и одноклассников, чтобы как следует отметить прошедший семидесятый день рождения.