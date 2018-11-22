Обнародовано предсмертное фото изможденного раком Караченцова

Композитор Владимир Быстряков дружил с актером Николаем Караченцовым много лет. Три пластинки – "Звезды Владимира Быстрякова", "Дорога к Пушкину" и "Предчувствие любви" – были записаны ими совместно. "Юбилей", "Алиби" "Смейся, паяц!" и полтора десятка других песен авторства Быстрякова вошли в репертуар Караченцова. Так уж вышло, что композитор был последним, кто встречался с артистом в больнице.

7 октября Быстряков с женой и одним из сыновей побывал в больнице, где последние дни проводил Караченцов. Композитор не мог не навестить друга, с которым столько пройдено, пережито, спето. "Коля сейчас в больнице, но не унывает и даже всем передал привет! А мы его развлекли как могли. Дружба не имеет ни границ, ни расстояний, а 30 лет, как говаривал старик Шекспир, это есть срок, и срок немалый", – написал тогда Быстряков.

Никто не думал, что это фото актера станет последним – поклонники надеялись на чудо, желали Николаю Петровичу сил, мужества и "жить до 120 лет". Однако на снимке любимый артист, особенно на фоне цветущей жены Людмилы Поргиной, выглядит изможденным – страшная болезнь давала о себе знать. И даже не верится, что перед нами секс-символ, которого когда-то обожала вся страна...

Напомним, что Николай Караченцов умер в столичной онкологической клинике 26 октября в 09:00 мск. Ему было 73 года – легендарный артист не дожил суток до своего дня рождения.

Его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Вдова выбрала этот погост, потому что "там много места, просторно и рядом лежат друзья Колины: Наташа Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин". А директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил, что театр установит памятник прославленному артисту за свой счет.