Обнародовано предсмертное фото изможденного раком Караченцова
7 октября Быстряков с женой и одним из сыновей побывал в больнице, где последние дни проводил Караченцов. Композитор не мог не навестить друга, с которым столько пройдено, пережито, спето. "Коля сейчас в больнице, но не унывает и даже всем передал привет! А мы его развлекли как могли. Дружба не имеет ни границ, ни расстояний, а 30 лет, как говаривал старик Шекспир, это есть срок, и срок немалый", – написал тогда Быстряков.
Никто не думал, что это фото актера станет последним – поклонники надеялись на чудо, желали Николаю Петровичу сил, мужества и "жить до 120 лет". Однако на снимке любимый артист, особенно на фоне цветущей жены Людмилы Поргиной, выглядит изможденным – страшная болезнь давала о себе знать. И даже не верится, что перед нами секс-символ, которого когда-то обожала вся страна...
Напомним, что Николай Караченцов умер в столичной онкологической клинике 26 октября в 09:00 мск. Ему было 73 года – легендарный артист не дожил суток до своего дня рождения.
Его похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Вдова выбрала этот погост, потому что "там много места, просторно и рядом лежат друзья Колины: Наташа Гундарева, Любовь Полищук, Владислав Галкин". А директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил, что театр установит памятник прославленному артисту за свой счет.
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