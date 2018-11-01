Караченцов с того света прислал подарок Чуриковой

Инна Чурикова и Николай Караченцов пришли работать в Театр имени Ленинского комсомола (ныне – "Ленком") почти одновременно. А в 1974 году блистали в спектакле Марка Захарова "Тиль", который оказался для обоих судьбоносным. С тех пор актеры дружили домами.

"Коля стал моим любимым партнером на сцене, – заверила Чурикова. – Его с Людочкой мы всегда считали близкими друзьями. У нас почти одновременно родились мальчишки. Наши ребята вместе отдыхали, играли. Когда я приходила в гости в семью Караченцовых, видела, что все стены подъезда были расписаны. Женщины писали, как они его любят, назначали свидания".

Актриса призналась, что во время болезни Караченцов часто являлся ей по ночам. "В моих снах он был здоровым, – рассказала Инна Михайловна. – Стоял у нас в театре, внизу и что-то читал. Я ему говорю: "Коль, ну что ты тут стоишь? Пора работать, ты уже совсем выздоровел!" Это были такие странные сны! Я верила, что он все выдержит. И еще я хочу сказать, что, даже если бы у него не было никаких званий, он все равно был бы народным. Его любили и любят все!"

И каково же было удивление актрисы, когда, стоя у гроба друга, она получила от него подарок! Фактически с того света! Людмила Поргина вручила ей картину. "Коля помнил, что у тебя в этом году юбилей, и говорил: "Сделай что-нибудь этакое!" Так как мы живем в квартире в стиле модерн в Шведском тупике, и это наш любимый стиль, мы решили подарить тебе твой портрет в стиле модерн!" – цитирует вдову Караченцова Sobesednik.ru.

Напомним, что Николай Караченцов скончался 26 октября в больнице Красногорска от онкологического заболевания и отказа почек. До своего 74-летия артист не дожил всего день...