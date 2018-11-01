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Караченцов с того света прислал подарок Чуриковой

Инна Чурикова. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Инна Чурикова и Николай Караченцов пришли работать в Театр имени Ленинского комсомола (ныне – "Ленком") почти одновременно. А в 1974 году блистали в спектакле Марка Захарова "Тиль", который оказался для обоих судьбоносным. С тех пор актеры дружили домами. 
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"Коля стал моим любимым партнером на сцене, – заверила Чурикова. – Его с Людочкой мы всегда считали близкими друзьями. У нас почти одновременно родились мальчишки. Наши ребята вместе отдыхали, играли. Когда я приходила в гости в семью Караченцовых, видела, что все стены подъезда были расписаны. Женщины писали, как они его любят, назначали свидания".

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Николай Петрович Караченцов актер

Актриса призналась, что во время болезни Караченцов часто являлся ей по ночам. "В моих снах он был здоровым, – рассказала Инна Михайловна. – Стоял у нас в театре, внизу и что-то читал. Я ему говорю: "Коль, ну что ты тут стоишь? Пора работать, ты уже совсем выздоровел!" Это были такие странные сны! Я верила, что он все выдержит. И еще я хочу сказать, что, даже если бы у него не было никаких званий, он все равно был бы народным. Его любили и любят все!"

И каково же было удивление актрисы, когда, стоя у гроба друга, она получила от него подарок! Фактически с того света! Людмила Поргина вручила ей картину. "Коля помнил, что у тебя в этом году юбилей, и говорил: "Сделай что-нибудь этакое!" Так как мы живем в квартире в стиле модерн в Шведском тупике, и это наш любимый стиль, мы решили подарить тебе твой портрет в стиле модерн!" – цитирует вдову Караченцова Sobesednik.ru

Напомним, что Николай Караченцов скончался 26 октября в больнице Красногорска от онкологического заболевания и отказа почек. До своего 74-летия артист не дожил всего день...

Автор: Иван Губкин1 ноября 2018, 11:48
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