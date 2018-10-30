"Я родила дочь": Новикова впервые рассказала об отношениях с Караченцовым

Одним из первых спектаклей, который в середине 70-х после переезда в Москву из Киева посмотрела Клара Новикова, был легендарный "Тиль" в театре имени Ленинского комсомола (ныне – "Ленком") в постановке Марка Захарова. В роли Тиля Уленшпигеля блистал Николай Караченцов. Новикова, конечно, и представить не могла, сколь судьбоносным окажется тот визит в театр.

"Это было мое первое театральное впечатление в Москве, – рассказала артистка "Дни.ру". – А какой это был фантастический спектакль! В театре на него я пришла с Юрием Зерчаниновым – заведующим отделом публицистики журнала "Юность", который писал обо мне. А после этого спектакля я была так эмоционально возбуждена, что Юра, пока только ухаживающий за мной, предложил: "Поехали ко мне на улицу Удальцова, выпьем водки".

"Я, приличная девочка из Киева, вспыхнула и сказала в ответ: "Как вам не стыдно такое предлагать!" – продолжает Новикова. – Юра мне в ответ: "Ну и будьте дурой провинциальной!" И меня так задело это определение – "провинциальная дура", что я поехала с ним на Удальцова. А через девять месяцев после этого я родила дочь Машу".

"Словом, Караченцов стал так или иначе человеком, сделавшим мою Машу, – улыбается Новикова. – А потом наши отношения с ним продолжились – помню, как в моем бенефисе в концертном зале "Россия" Коля вышел на сцену и посвятил мне песню "Моя маленькая леди!" Это был такой мужчина! Такой настоящий и с фантастическим обаянием! Он был превосходящим всех человеком".

"Когда Коля попал в страшную автоаварию, я приехала с гастролей и пошла к нему в "Склиф" (Научно-исследовательский институт Склифосовского. – Прим. ред.), – поведала Новикова. – Коля был в коме. Я взяла его за руку и рассказывала ему анекдоты, а потом шла на балкон, рыдала, возвращалась и снова начинала рассказ. Мне казалось, что Коля как-то на анекдоты реагировал. А потом мне призналась его жена Люда, что спустя какое-то время Коля пришел в себя и написал: "А Клара рассказывала анекдоты с бородой!"